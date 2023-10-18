Названа настоящая причина отстранения Соболева от тренировок в «Спартаке»

В российском футбольном обществе активно обсуждают информацию о том, что Александр Соболев в начале октября был отстранён Гильермо Абаскалем от тренировок с командой. Сообщалось, что форварда наказали за третий в сезоне пропуск завтрака.

Впрочем, есть и другая информация. По данным «Матч ТВ», Соболева отстранили не из-за пропуска завтрака, а из-за конфликта с Абаскалем.

«Испанец в жёсткой и оскорбительной манере высказал претензии Соболеву, на что футболист эмоционально ответил», - сообщил источник.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт 22 октября – против «Пари НН» на своём поле.

​Раскрыты подробности конфликта Соболева с Абаскалем в «Спартаке»