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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Названа настоящая причина отстранения Соболева от тренировок в «Спартаке»

18 Октября 2023 • 14:23 Комментировать

В российском футбольном обществе активно обсуждают информацию о том, что Александр Соболев в начале октября был отстранён Гильермо Абаскалем от тренировок с командой. Сообщалось, что форварда наказали за третий в сезоне пропуск завтрака.

Впрочем, есть и другая информация. По данным «Матч ТВ», Соболева отстранили не из-за пропуска завтрака, а из-за конфликта с Абаскалем.

«Испанец в жёсткой и оскорбительной манере высказал претензии Соболеву, на что футболист эмоционально ответил», - сообщил источник.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт 22 октября – против «Пари НН» на своём поле.

​Раскрыты подробности конфликта Соболева с Абаскалем в «Спартаке»

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев Гильермо Абаскаль
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