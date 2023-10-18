Алексей Попов: «По Соболеву заметно, что он неадекватный»

Экс-футболист казанского «Рубина» Алексей Попов прокомментировал решение главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля отстранить форварда Александра Соболева от тренировок с командой.

«Абаскаль правильно поступил. Тренера расстраивает увлечение Соболевым играми, стримами, что влияет на мозг. По Соболеву заметно, что он неадекватный, виной тому его образ жизни», - рассказал Алексей в интервью журналистам телеканала «Матч ТВ».

Соболев играет за «народную команду» с лета 2020 года. Срок трудового договора между клубом и футболистом истекает по завершении сезона-2025/2026.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Александр провел девять матчей за «красно-белых», забил два мяча и сделал три ассиста.