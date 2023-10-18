Смородская - о решении Абаскаля по Соболеву: «Произошло что-то серьёзное»

Ольга Смородская, экс-президент московского «Локомотива», высказалась о решении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в отношении нападающего Александра Соболева. Испанский специалист отстранил игрока от тренировок с командой.

«От хорошей жизни такого игрока не отстраняют, произошло что-то серьезное. Но никто извне не знает ситуацию внутри, с моей стороны было бы глупостью комментировать это», - передает слова Смородской «РБ Спорт».

На счету 26-летнего нападающего девять матчей в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. Александр отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

После 11 туров «красно-белые» занимают лишь восьмое место в турнирной таблице.