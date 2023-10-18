Шмаров: «На месте Соболева я бы возмутился решению Абаскаля»

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Шмаров отреагировал на информацию о том, что нападающего Александра Соболева отстранил от тренировок с командой по решению главного тренера Гильермо Абаскаля.

«С одной стороны, Абаскаль прав, но и в то же время - нет. Как тренер я не знаю, как бы поступил, но на месте игрока считал бы, что тренер повёл себя неправильно. Я бы тоже возмутился», - приводит слова Шмарова «Чемпионат».

Ранее в прессе появилась информация, что нападающий якобы нарушал дисциплинарные рамки, которые испанский специалист ввел в коллективе.

В текущем сезоне РПЛ Соболев провел девять матчей, забил два гола и отдал три ассиста.