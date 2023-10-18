Тарасова: «Не слежу за футболом, ни вчера и ни сегодня»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не следит за российским футболом, так как этот вид спорта ей неинтересен.

«Никогда не слежу за футболом, ни вчера и ни сегодня. Вы знаете, к этому вопросу нужно очень внимательно подойти, потому что футбол любят миллионы болельщиков, раз, и среди этих болельщиков есть федерация футбола, есть руководители футбола, это их вопрос», — приводит слова Тарасовой Vseprosport.ru.

Напомним, весной прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех международных турниров. В октябре взрослая сборная России провела два товарищеских матча, в которых обыграла Камерун (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).