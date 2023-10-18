​Капелло ответил, пахло ли алкоголем в раздевалке сборной России

Бывший тренер «Реала» Фабио Капелло рассказал, что в раздевалке мадридской команды часто стоял запах алкоголя. Итальянский специалист получил вопрос, сталкивался ли он с таким, когда работал со сборной России.

«Нет, ничего подобного не было», - цитирует Капелло Sport24.

Фабио Капелло находился у руля сборной России в 2012-2015 годах. Под руководством итальянца команда провела 33 матча, в которых показала такие результаты: 17 побед, 11 ничьих, 5 поражений.

В настоящий момент сборную России тренирует Валерий Карпин. Фабио Капелло несколько лет назад завершил карьеру.