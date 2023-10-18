​Канчельскиса не удивило попадание в топ-100 лучших игроков АПЛ

Журналисты авторитетного издания FourFourTwo включили Андрея Канчельскиса в число 100 лучших футболистов в истории Премьер-лиги Англии. Сам Канчельскис дал комментарий на этот счёт.

По словам Канчельскиса, его не удивило попадание в этот рейтинг.

«Меня это не удивило – я хороший футболист. Только положительные эмоции. Самый лучший ли я из всех россиян, игравших в АПЛ? Знаю, что я хороший футболист, а рейтинги составляют журналисты», - цитирует Канчельскиса Sport24.

Канчельскис отметил, что в АПЛ поиграло много хороших футболистов из России. Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» привёл в пример Андрея Аршавина, который в своё время выступал за «Арсенал».

Представитель России вошёл в топ-100 лучших игроков в истории АПЛ