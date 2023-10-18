Колосков оценил положение Джикии в «Спартаке»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о ситуации защитника Георгия Джикии в московском «Спартаке».

«Хочется, чтобы он вернулся на свой уровень. Абаскаль не враг сам себе, просто так не ставя Джикию в состав. Джикия - отличный футболист, но значит, что-то есть раз он не играет», - передает слова Колоскова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 29-летний защитник перестал попадать в состав «красно-белых». В текущей кампании Джикия провел девять поединков за московскую команду.

За «Спартак» Георгий выступает с января 2017 года. Срок контракта между сторонами истекает в конце текущего сезона.