Кузьмичёв - о Соболеве: «Отстранение единственного нападающего выглядит странно»

Экс-заместитель гендиректора московского «Спартака» Владимир Кузьмичёв в беседе с журналистами отреагировал на отстранение форварда Александра Соболева от тренировок команды. Это решение, согласно сведениям СМИ, принял главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

«Отстранение единственного нападающего выглядит как-то странно. С другой стороны, тренер находится внутри команды, он управляет процессами. Абаскаль чем-то руководствовался», - приводит слова функционера «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в десяти поединках за «народную команду». Нападающий отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.