​Раскрыты подробности конфликта Соболева с Абаскалем в «Спартаке»

В прессе появилась информация об отстранении Александра Соболева от тренировок «Спартака», действовавшем до возвращения игрока из расположения сборной России. Решение о санкциях в отношении форварда принимал рулевой «красно-белых» Гильермо Абаскаль.

Как сообщает Metaratings, напряжённые отношения между Абаскалем и Соболевым имеют место быть уже примерно два месяца. По данным источника, испанский тренер недоволен отношением игрока к тренировочному процессу. Соболев, в свою очередь, недоволен своей ролью на футбольном поле, а также положением Георгия Джикии (капитан «Спартака» в последнее время играет мало).

Отмечается, что руководители «Спартака» пытаются уладить конфликт между Соболевым и Абаскалем.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт 22 октября – против «Пари НН».