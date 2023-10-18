Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Раскрыты подробности конфликта Соболева с Абаскалем в «Спартаке»

18 Октября 2023 • 13:13 Комментировать (1)

В прессе появилась информация об отстранении Александра Соболева от тренировок «Спартака», действовавшем до возвращения игрока из расположения сборной России. Решение о санкциях в отношении форварда принимал рулевой «красно-белых» Гильермо Абаскаль.

Как сообщает Metaratings, напряжённые отношения между Абаскалем и Соболевым имеют место быть уже примерно два месяца. По данным источника, испанский тренер недоволен отношением игрока к тренировочному процессу. Соболев, в свою очередь, недоволен своей ролью на футбольном поле, а также положением Георгия Джикии (капитан «Спартака» в последнее время играет мало).

Отмечается, что руководители «Спартака» пытаются уладить конфликт между Соболевым и Абаскалем.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт 22 октября – против «Пари НН».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
9Orlov 9
18 Октября 2023 в 13:29
Прям дельфин и русалка...пищевиковские...👬
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Октября
14:19 · Россия. Премьер-лига
Соболев вернётся к тренировкам в общей группе «Спартака» 19 октября
14:15 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев отреагировал на информацию об отстранении Соболева Абаскалем из-за пропуска завтрака
14:03 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис — об отстранении Соболева: «В «Спартаке» постоянно идут какие-то разборки, это смешно»
14:01 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов: «По Соболеву заметно, что он неадекватный»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Смородская - о решении Абаскаля по Соболеву: «Произошло что-то серьёзное»
13:46 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Соболев импульсивный футболист, а зачем нам амёбные?»
13:41 · Россия. Премьер-лига
Шмаров: «На месте Соболева я бы возмутился решению Абаскаля»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Тарасова: «Не слежу за футболом, ни вчера и ни сегодня»
13:27 · Россия. Премьер-лига
​Капелло ответил, пахло ли алкоголем в раздевалке сборной России
13:22 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскиса не удивило попадание в топ-100 лучших игроков АПЛ
13:20 · Россия. Премьер-лига
Колосков оценил положение Джикии в «Спартаке»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Деменко — об отстранении Соболева от тренировок со «Спартаком»: «Тренер 100% предупреждал его, а игрок игнорировал»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв - о Соболеве: «Отстранение единственного нападающего выглядит странно»
13:08 · Россия. Премьер-лига
Макаров тренируется в общей группе «Динамо»
12:59 · Россия. Премьер-лига
​Агент ответил на вопрос, сыграет ли Тавареш за «Спартак» в 2023 году
Все новости
Рекомендуем