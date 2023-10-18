Макаров тренируется в общей группе «Динамо»

Футбольный юрист Дмитрий Кигинько, который представляет интересы хавбека московского «Динамо» Дениса Макарова, рассказал о том, что его клиент занимается в общей группе «бело-голубых».

«Денис тренируется в общей группе «Динамо», всё хорошо», - приводит слова представителя футболиста «РБ Спорт».

Ранее в прессе сообщалось, что у Макарова возникли небольшие проблемы со здоровьем.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний полузащитник сыграл девять матчей за «Динамо». Хавбек отметился тремя забитыми мячами и получил три желтые карточки. Команда занимает пятое место в турнирной таблице.