Хаджи - об отстранении Соболева: «Абаскаль поздно занялся этим»

Экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал слухи о том, что главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок нападающего Александра Соболева.

«Тренер вправе применять дисциплинарные меры к игрокам. Абаскаль даже поздно занялся этим. Команда ведёт себя расхлябанно. Тогда бы не было этих удалений у Соболева», - передает слова Александра «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Соболев провел девять поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи. По итогам 11 туров «Спартак» занимает лишь восьмое место в таблице.