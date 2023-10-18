В «Нефтчи» ответили, будет ли матч с «Зенитом»

Пресс-служба азербайджанского «Нефтчи» отреагировала на новость об организации контрольного поединка против петербургского «Зенита».

«Договоренность есть. 18-го числа матч состоится. Есть мелкие неподтвержденные детали с питерской стороны, которые решатся на днях», - приводятся слова представителей клуба на страницах «Спорт-Экспресса».

Ранее в прессе сообщалось, что товарищеский матч «Нефтчи» против «Зенита» состоится 18 ноября в Баку.

После 11 туров Российской премьер-лиги петербургский коллектив занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков.