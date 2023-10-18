В зимнее трансферное окно «Зенит» рассчитывает усилить свой состав. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», чемпион России последних лет планирует сделать предложение «Крыльям Советов» по атакующему полузащитнику Бенхамину Гарре. По нашим данным, «Крылья Советов» не продадут 23-летнего Гарре дешевле, чем за 5 миллионов евро.

За «Крылья Советов» Бенхамин Гарре выступает с конца января. Аргентинец провёл за самарский клуб 30 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре результативных паса на партнёров.

Стоит сказать, что в своё время Гарре прошёл через академию «Манчестер Сити».