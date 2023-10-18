​Карпин рассказал, чем его огорчают «Спартак» и «Зенит»

Рулевой сборной России Валерий Карпин дал комментарий по поводу немногих представителей «Зенита» и «Спартака» в национальной команде.

«Это говорит о том, что в «Зените» и «Спартаке» мало играет российских игроков в составе. Больше ни о чём. Меня это расстраивает. Когда играли в «Спартаке», по семь-восемь человек вызывалось. Сейчас не играют», - цитирует Карпина «Чемпионат».

В рамках октябрьского сбора сборная России провела два товарищеских матча. Сначала команда Валерия Карпина обыграла Камерун (1:0), а затем – сыграла вничью с Кенией (2:2).

Стоит сказать, что из-за санкций сборная России сейчас проводит только товарищеские матчи, причём находить соперников для них Российскому футбольному союзу непросто.