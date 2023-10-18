Агент Родриго Нестора: «Трансфер в «Зенит»? Он интересен многим клубам»

Десио Берман, агент полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, высказался о возможном переходе своего клиента в «Зенит».

Ранее сообщалось, что за 23-летним бразильцем также следит французский «Лион».

«Трансфер Родриго в «Зенит»? Пока без комментариев. Ничего конкретного нет. Он интересен многим клубам», — приводит слова агента «РБ Спорт».

За «Сан-Паулу» Родриго Нестор выступает на протяжении всей своей профессиональной карьеры. В общей сложности в составе своей команды полузащитник провёл 176 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 25 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 7 миллионов евро.