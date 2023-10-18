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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин оценил ситуацию Джикии в «Спартаке»

18 Октября 2023 • 11:56 Комментировать

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о выступлении защитника Георгия Джикии в нынешнем сезоне. 29-летний футболист лишился стабильного места в составе «Спартака».

«Наверное, не лучший момент в его карьере. Что происходит? Ничего. Такое бывает если не у всех, то у многих футболистов», - передает слова специалиста Sport24.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Джикия провел шесть поединков, в которых получил желтую карточку.

Георгий защищает цвета «народной команды» с января 2017 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце сезона-2023/2024.

Карпин сделал главный вывод по сборной России

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин Сборная России Георгий Джикия
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