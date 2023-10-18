Игрок «Краснодара» Кривцов рассказал, в каком европейском чемпионате он хотел бы выступать

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал о своём желании уехать выступать в Европу.

Напомним, сейчас 21-летний Кривцов сотрудничает с хорватским агентом. Кривцов признался, что мечтает однажды оказаться в АПЛ.

«В первую очередь, это хороший агент. Ну и плюс Европа, да — цели уехать сейчас у меня не было. Но в будущем — почему нет? Для меня номер один — Англия. Я и матчи АПЛ чаще всего смотрю», — цитирует Кривцова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне молодой полузащитник провёл за «Краснодар» 14 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Действующий контракт футболиста с российским клубом рассчитан до лета 2026 года.