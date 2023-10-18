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​Абаскаль отстранил Соболева от тренировок «Спартака»

18 Октября 2023 • 11:35 Комментировать (1)

После недавнего крупного поражения от «Крыльев Советов» со счётом 0:4 главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок первой команды нападающего Александра Соболева. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Причиной отстранения стало нарушение дисциплины – Соболев третий раз за сезон пропустил завтрак команды. В итоге форварда оштрафовали и отстранили от тренировок с командой до возвращения из национальной сборной после октябрьского сбора. Соболеву приходилось тренироваться индивидуально.

Стоит напомнить, что в игре с «Крыльями» Соболев получил «лишнюю» жёлтую карточку, из-за которой пропустил дерби с ЦСКА.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт 22 октября – против «Пари НН» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев Гильермо Абаскаль
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