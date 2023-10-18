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Агент: «У Тюкавина не было травмы, он готовится в рабочем режиме»

18 Октября 2023 • 11:34 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о состоянии своего клиента.

По словам агента, 21-летний футболист готов принять участие в матче 12-го тура РПЛ против «Локомотива», который состоится на ближайших выходных.

«У команды давно тренировки идут, он работает в общей группе, а кто будет играть — это вопрос Личке. У Тюкавина и не было травмы, он готовится в рабочем режиме», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 14 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Матч «Локомотив» — «Динамо» состоится 21 октября. Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин
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