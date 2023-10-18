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​Генсек РФС: УЕФА не отменил решение по допуску юношеских сборных России

18 Октября 2023 • 11:10 Комментировать

Максим Митрофанов, генеральный секретарь Российского футбольного союза, высказался на тему допуска юношеских сборных России к официальным турнирам.

Напомним, что в конце сентября УЕФА объявил о допуске юношеских команд России в нейтральном статусе, после чего ассоциации ряда стран сообщили о бойкоте. Позже УЕФА снял с повестки исполкома вопрос о возвращении российских юношеских сборных, не найдя технического решения для их участия. Впрочем, сам допуск отменён не был, о чём сообщил Митрофанов.

«То, что вопрос не был рассмотрен на последнем исполкоме, не значит, что решение было отменено. Работа с УЕФА продолжается, она сложная, непростая, но мы её продолжаем», - цитирует Митрофанова ТАСС.

Представитель РФС отметил, что сроки возвращения юношеских сборных России сейчас неясны.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС УЕФА Максим Митрофанов Юношеская Сборная России
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