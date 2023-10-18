Кривцов рассказал о советах, которые давал ему Галицкий

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал о своих отношениях с владельцем клуба Сергеем Галицким.

Кривцов вспомнил, как Галицкий давал ему советы по поводу игры. По словам футболиста, он всегда соглашался с мнением владельца.

«В основном общались на стадионе, после домашних матчей. И после неудачных игр он мог подойти и сказать: «В этом эпизоде ты неправильно сыграл. В другом тоже нужно было действовать по-другому», — цитирует Кривцова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 21-летний Кривцов провёл за «Краснодар» 14 матчей, в которых отметился одним забитым голом. В ближайшем 12-м туре РПЛ «быки» встретятся с «Балтикой». Этот матч состоится 21 октября и начнётся он в 19:00 по московскому времени.