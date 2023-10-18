Игрок «Краснодара» Кривцов высказался о своей низкой результативности

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о своей результативности в нынешнем сезоне.

Напомним, в составе «быков» 21-летний футболист провёл 14 матчей, в которых отметился лишь одним забитым голом. По словам Кривцова, пока у него не получается найти причину столь низкой результативности.

«Честно, вообще без понятия. Такое ощущение, что меня кто-то заколдовал: моментов стало меньше, а те, что были, я не реализовал. Хотя должен был», — цитирует Кривцова «Спорт-Экспресс».

После 11 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Крылья Советов» на шесть очков. Свой следующий матч «быки» проведут 21 октября против «Балтики».