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Игрок «Краснодара» Кривцов высказался о своей низкой результативности

18 Октября 2023 • 10:15 Комментировать
Балтика
...
Краснодар
21.10 19:00

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о своей результативности в нынешнем сезоне.

Напомним, в составе «быков» 21-летний футболист провёл 14 матчей, в которых отметился лишь одним забитым голом. По словам Кривцова, пока у него не получается найти причину столь низкой результативности.

«Честно, вообще без понятия. Такое ощущение, что меня кто-то заколдовал: моментов стало меньше, а те, что были, я не реализовал. Хотя должен был», — цитирует Кривцова «Спорт-Экспресс».

После 11 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Крылья Советов» на шесть очков. Свой следующий матч «быки» проведут 21 октября против «Балтики».  

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Никита Кривцов
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