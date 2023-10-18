Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кривцов: «Даже если «Спартак» сделает предложение Ивичу, он откажется»

18 Октября 2023 • 09:45 Комментировать
Балтика
...
Краснодар
21.10 19:00

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поделился мнением о возможном переходе главного тренера «быков» Владимира Ивича на работу в «Спартак».

По мнению футболиста, Ивич не пойдёт в московский клуб ни при каких условиях.

«Думаю, даже если «Спартак» сделает предложение нашему тренеру, то он откажется. Не знаю, как будет на самом деле. И возможно ли это в принципе. По-моему, невозможно», — цитирует Кривцова «Спорт-Экспресс».

Напомним, сербский специалист возглавил «Краснодар» в январе нынешнего года. После 11 туров текущего розыгрыша чемпионата России «быки», набравшие 27 очков, занимают первое место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Владимир Ивич Никита Кривцов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЛТИКА КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Октября
11:56 · Россия. Премьер-лига
Карпин оценил ситуацию Джикии в «Спартаке»
11:50 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Краснодара» Кривцов рассказал, в каком европейском чемпионате он хотел бы выступать
11:34 · Россия. Премьер-лига
Агент: «У Тюкавина не было травмы, он готовится в рабочем режиме»
11:10 · Россия. Премьер-лига
​Генсек РФС: УЕФА не отменил решение по допуску юношеских сборных России
10:46 · Россия. Премьер-лига
Кривцов рассказал о советах, которые давал ему Галицкий
10:15 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Краснодара» Кривцов высказался о своей низкой результативности
09:45 · Россия. Премьер-лига
Кривцов: «Даже если «Спартак» сделает предложение Ивичу, он откажется»
09:16 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Краснодара» Кривцов: «Для меня результат важнее игры»
07:47 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» поздравил сборную Казахстана
00:13 · Россия. Премьер-лига
​Кечинов оценил октябрьский сбор национальной команды
17 Октября
23:38 · Россия. Премьер-лига
​Чанов: «Голы стали следствием ошибок защитников, которые Помазун не смог исправить»
23:36 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов: ЦСКА не хватает игрового баланса
23:32 · Россия. Премьер-лига
Рахимов рассказал о подготовке к матчу с ЦСКА
23:11 · Россия. Премьер-лига
Иржи Ярошик: Российских футболистов в Европе не ждут
22:15 · Россия. Премьер-лига
Булыкин предложил Карпину определиться с костяком сборной России 2
Все новости
Рекомендуем