Кривцов: «Даже если «Спартак» сделает предложение Ивичу, он откажется»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поделился мнением о возможном переходе главного тренера «быков» Владимира Ивича на работу в «Спартак».

По мнению футболиста, Ивич не пойдёт в московский клуб ни при каких условиях.

«Думаю, даже если «Спартак» сделает предложение нашему тренеру, то он откажется. Не знаю, как будет на самом деле. И возможно ли это в принципе. По-моему, невозможно», — цитирует Кривцова «Спорт-Экспресс».

Напомним, сербский специалист возглавил «Краснодар» в январе нынешнего года. После 11 туров текущего розыгрыша чемпионата России «быки», набравшие 27 очков, занимают первое место в турнирной таблице.