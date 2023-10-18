Игрок «Краснодара» Кривцов: «Для меня результат важнее игры»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поделился мнением об игровой философии владельца клуба Сергея Галицкого, для которого качество игры всегда было важнее результата.

«Не хочется заранее отказываться от победы или игры. Но если абстрагироваться, то для меня, конечно, важнее результат. Главное, чтобы команда побеждала», — цитирует Кривцова «Спорт-Экспресс».

Напомним, после 11 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая вторые «Крылья Советов» на шесть очков. Свой следующий матч «быки» проведут 21 октября против «Балтики». Начало — в 19:00 по московскому времени.