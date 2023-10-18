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«Зенит» поздравил сборную Казахстана

18 Октября 2023 • 07:47 Комментировать

В матче отборочного раунда чемпионата Европы – 2024 сборная Казахстана встречалась с национальной командой Финляндии. Казахи отпраздновали победу со счетом 2:1. Пресс-служба петербургского «Зенита» отреагировал на результат этого матча.

«Браво, Нурик! Браво, Казахстан!» - говорится в публикации «сине-бело-голубых» в социальных сетях.

Стоит отметить, что в этой встрече принял участие защитник питерцев Нуралы Алип. Он провел на поле весь матч.

После восьми проведенных матчей сборная Казахстана набрала 15 баллов и занимает третье место в турнирной таблице группы Н.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная Финляндии Сборная Казахстана
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