​Кечинов оценил октябрьский сбор национальной команды

В октябре сборная России сыграла два товарищеских матча с африканскими командами. Российские футболисты сумели переиграть сборную Камеруна, практически постоянно участвующую в финальных стадиях чемпионатов мира, но после этого сыграли вничью со сборной Кении, которая никогда не выступала на Мундиале.

Бывший футболист российской сборной Валерий Кечинов согласился с тем, что ничья с Кенией добавила ложки дегтя, но в целом оценил октябрьские выступления положительно:

- Игра с Кенией добавила ложки дегтя, но игра с Камеруном была великолепной и в плане эмоций, и по игре. В последнее время у нас не было таких матчей, где такая вывеска, в соперниках участник ЧМ-2022. Если бы победили Кению, то сбор можно было бы оценивать на пять, - цитирует слова Кечинова Газета.Ru.