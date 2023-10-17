​Чанов: «Голы стали следствием ошибок защитников, которые Помазун не смог исправить»

Сборная России провела товарищеский матч со сборной Кении, игра закончилась вничью со счетом 2:2, а в воротах национальной российской команды дебютировал Илья Помазун. Его действия на последнем рубеже обороны национальной сборной оценил бывший советский голкипер, ныне тренирующий вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов. Ему понравилась игра Ильи.

- Помазун сыграл абсолютно нормально. Голы стали следствием ошибок защитников, которые он не смог исправить. И всё же, в одном из моментов Илья отработал и отбил удар, но последовало добивание. Просто линия обороны должна действовать получше, - цитирует слова Чанова Vprognoze.ru.