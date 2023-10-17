Владимир Федотов: ЦСКА не хватает игрового баланса

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, что столичному клубу не хватает игрового баланса.

Специалист отметил, что безусловно хотелось бы реализовывать каждый голевой момент, но, наверное, игроки не до конца доигрывали те эпизоды, которые можно было бы довести до логического завершения.

«Забивать всегда приятно, но в футболе важно и не пропускать. Чтобы был игровой баланс. Он важен, он приносит стабильный результат», - заявил Федотов в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА после 11 туров располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 17 очками в активе.