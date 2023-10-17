Рахимов рассказал о подготовке к матчу с ЦСКА

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов оценил подготовку своего коллектива к матчу 12-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Я не говорю, что это секрет. Мы ищем баланс, а его всегда тяжело найти. Пока этого баланса в течении 90 минут нет», — заявил наставник в интервью пресс-службе клуба. Также Рахимов отметил, что в коллективе хорошая атмосфера и подготовка к возобновлению сезона идёт в обычном режиме.

Напомним, что после 11 туров чемпионата «Рубин» находится на десятом месте в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. ЦСКА находится на три строчки выше с 17 баллами.