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Иржи Ярошик: Российских футболистов в Европе не ждут

17 Октября 2023 • 23:11 Комментировать

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик заявил, что российских игроков не ждут в Европе.

Специалист отметил, что на данный момент тяжело говорить о том, кто из российских футболистов дорос до игры в Европе, но главное для футболистов, по его мнению, является желание попробовать свои силы за границей.

«Не стоит забывать, что русских футболистов в Европе сегодня особо не ждут. Европейские клубы не будут брать ваших игроков с удовольствием и раскрытыми руками», - заявил чех в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что минувшим летом российский полузащитник Далер Кузяев пополнил ряды французского «Гавра». 

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Евро-Футбол.Ру,
Иржи Ярошик
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