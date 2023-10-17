Иржи Ярошик: Российских футболистов в Европе не ждут

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик заявил, что российских игроков не ждут в Европе.

Специалист отметил, что на данный момент тяжело говорить о том, кто из российских футболистов дорос до игры в Европе, но главное для футболистов, по его мнению, является желание попробовать свои силы за границей.

«Не стоит забывать, что русских футболистов в Европе сегодня особо не ждут. Европейские клубы не будут брать ваших игроков с удовольствием и раскрытыми руками», - заявил чех в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что минувшим летом российский полузащитник Далер Кузяев пополнил ряды французского «Гавра».