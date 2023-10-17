Булыкин предложил Карпину определиться с костяком сборной России

Бывший нападающий российской сборной Дмитрий Булыкин считает, что наставнику сборной России Валерию Карпину пора определиться с костяком национальной команды и отказаться от своих экспериментов с составом.

К такому мнению Булыкин пришел после просмотра товарищеской игры со сборной Кении, в которой российская команда не сумела, вопреки ожиданиям, победить.

- Два матча — два разных состава, постоянно разные футболисты. Хотелось бы, чтобы было как в старые добрые времена, когда сборная имела четкий костяк, выходила молодежь, кого-то меняла, и все ждали положительной игры, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.