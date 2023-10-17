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Пономарёв предложил снизить зарплату российским футболистам

17 Октября 2023 • 22:15 Комментировать

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о зарплатах отечественных игроков после ничьи сборной России против Кении.

«Безобразие получать столько денег и так играть! Им ничего не поможет, ни Карпин, никто. Потому что мозгов у футболистов нет. Они думают о других вещах, выходят на поле с новыми причёсками, беспокоятся о своём имидже и рекламе, но о футболе они ни черта не думают», — приводит слова эксперта Betonmobile.ru.

Также Пономарёв согласился со словами Анзора Кавазашвили, назвав текущий состав очень слабым. По мнению экс-игрока «армейцев», никто из российских игроков не должен получать больше 10 тысяч долларов в месяц.

Напомним, что сборные России и Кении сыграли в Турции вничью со счётом 2:2. Первый октябрьский матч против Камеруна завершился минимальной победой подопечных Валерия Карпина.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Пономарёв
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