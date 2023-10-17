​Кечинов: «Миранчук ничем не выделялся»

Сборная России провела два товарищеских матча с африканскими командами, она выиграла у команды Камеруна, но сыграла вничью с Кенией. Бывший футболист российской сборной Валерий Кечинов расстроен тем, как сыграл в этом матче Алексей Миранчук, он считает, что полузащитник «Аталанты» далек от своей оптимальной игровой формы.

- Видно, что Алексей Миранчук находится не в лучшем состоянии, абсолютно ничем не выделялся, заметно отсутствие игрового тонуса, игрового ритма, - цитирует слова Кечинова Газета.Ru.

Валерий Кечинов закончил свою карьеру в 2004 году в ярославском «Шиннике».