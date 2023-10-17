Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кечинов: «Миранчук ничем не выделялся»

17 Октября 2023 • 20:33 Комментировать

Сборная России провела два товарищеских матча с африканскими командами, она выиграла у команды Камеруна, но сыграла вничью с Кенией. Бывший футболист российской сборной Валерий Кечинов расстроен тем, как сыграл в этом матче Алексей Миранчук, он считает, что полузащитник «Аталанты» далек от своей оптимальной игровой формы.

- Видно, что Алексей Миранчук находится не в лучшем состоянии, абсолютно ничем не выделялся, заметно отсутствие игрового тонуса, игрового ритма, - цитирует слова Кечинова Газета.Ru.

Валерий Кечинов закончил свою карьеру в 2004 году в ярославском «Шиннике».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Кечинов Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Октября
20:33 · Россия. Премьер-лига
​Кечинов: «Миранчук ничем не выделялся»
20:29 · Россия. Мелбет-Первая лига
Газизов - о махачкалинском «Динамо»: «Бердыев и Гаджиев двигают футбол»
20:02 · Россия. Премьер-лига
ЭСК: Сухой ошибочно отменил второй гол «Рубина» в ворота «Ахмата» 1
19:44 · Кубок России
Игрок «Амкара» сломал ногу в матче против «СКА-Хабаровск»
19:25 · Кубок России
Судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Ростова» в кубковом матче против «Локомотива»
19:15 · Россия. Премьер-лига
Арбитры ошибочно засчитали победный гол «Краснодара» в матче с «Ростовом»
18:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
Парфёнов – об уходе из «Родины»: «Одна дверь закрылась – другая откроется»
18:30 · Россия. Премьер-лига
​Шупляков: «Это фантастика, почему Дзюба не играет за такую сборную России»
17:38 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» оценили состояние травмированного Нобоа
17:26 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» ответили на вопрос о травмированных
17:21 · Россия. Премьер-лига
Агент оценил возможный уход Джорджевича из «Сочи»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Гершкович адресовал Джикии пожелание после матча с Кенией
15:52 · Россия. Премьер-лига
Кержаков: «Претензий к Галактионову я не имею»
15:40 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» заявили, что намерены бороться за еврокубки
15:17 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Карпин — отличный тренер, принимать кадровые решения в сборной России сейчас бессмысленно» 1
Все новости
Рекомендуем