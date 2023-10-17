Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЭСК: Сухой ошибочно отменил второй гол «Рубина» в ворота «Ахмата»

17 Октября 2023 • 20:02 Комментировать (1)
Рубин
...
ЦСКА Москва
21.10 14:00

В ЭСК РФС пришли к выводу, что главный арбитр матча 11 тура РПЛ «Ахмат» - «Рубин» (0:1) Алексей Сухой ошибочно отменил второй гол казанцев, забитый на 82-й минуте. Его автором стал Мирлинд Даку.

«Даку в момент получения мяча от партнёра, по нашему мнению, не находился в положении «вне игры» по отношению к предпоследнему игроку обороняющейся команды «Ахмат» Андрею Семенову», - пояснили в ЭСК.

Ранее в ЭСК признали, что арбитры ошибочно засчитали третий гол «Краснодара» в игре 11 тура против «Ростова» (3:2).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Ахмат Алексей Сухой ЭСК РФС
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
KUGO
17 Октября 2023 в 20:07
Радует, что сия ошибка на результат матча не повлияла. Пора чертить более толстые офсайдные линии (в пользу атакующего игрока).
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Октября
20:33 · Россия. Премьер-лига
​Кечинов: «Миранчук ничем не выделялся»
20:29 · Россия. Мелбет-Первая лига
Газизов - о махачкалинском «Динамо»: «Бердыев и Гаджиев двигают футбол»
20:02 · Россия. Премьер-лига
ЭСК: Сухой ошибочно отменил второй гол «Рубина» в ворота «Ахмата» 1
19:44 · Кубок России
Игрок «Амкара» сломал ногу в матче против «СКА-Хабаровск»
19:25 · Кубок России
Судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Ростова» в кубковом матче против «Локомотива»
19:15 · Россия. Премьер-лига
Арбитры ошибочно засчитали победный гол «Краснодара» в матче с «Ростовом»
18:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
Парфёнов – об уходе из «Родины»: «Одна дверь закрылась – другая откроется»
18:30 · Россия. Премьер-лига
​Шупляков: «Это фантастика, почему Дзюба не играет за такую сборную России»
17:38 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» оценили состояние травмированного Нобоа
17:26 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» ответили на вопрос о травмированных
17:21 · Россия. Премьер-лига
Агент оценил возможный уход Джорджевича из «Сочи»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Гершкович адресовал Джикии пожелание после матча с Кенией
15:52 · Россия. Премьер-лига
Кержаков: «Претензий к Галактионову я не имею»
15:40 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» заявили, что намерены бороться за еврокубки
15:17 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Карпин — отличный тренер, принимать кадровые решения в сборной России сейчас бессмысленно» 1
Все новости
Рекомендуем