ЭСК: Сухой ошибочно отменил второй гол «Рубина» в ворота «Ахмата»

В ЭСК РФС пришли к выводу, что главный арбитр матча 11 тура РПЛ «Ахмат» - «Рубин» (0:1) Алексей Сухой ошибочно отменил второй гол казанцев, забитый на 82-й минуте. Его автором стал Мирлинд Даку.

«Даку в момент получения мяча от партнёра, по нашему мнению, не находился в положении «вне игры» по отношению к предпоследнему игроку обороняющейся команды «Ахмат» Андрею Семенову», - пояснили в ЭСК.

Ранее в ЭСК признали, что арбитры ошибочно засчитали третий гол «Краснодара» в игре 11 тура против «Ростова» (3:2).