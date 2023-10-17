Арбитры ошибочно засчитали победный гол «Краснодара» в матче с «Ростовом»

Победный гол «Краснодара» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова» (3:2) засчитан ошибочно, об этом сообщает официальный сайт Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС).

Отмечается, что защитник «Краснодара» Сергей Волков, который результативно ассистировал Джону Кордобе, по мнению членов комиссии, находился в офсайде во время передачи ему от партнёра по команде.

«Ввиду отсутствия у ВАР офсайдных линий и того, что данный эпизод произошел вне линии расположения офсайдной камеры, у ВАР не было четких доказательств очевидной ошибки ассистента, в связи с чем, комиссия считает, что для вмешательства ВАР не было очевидных оснований», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.