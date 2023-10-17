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​Шупляков: «Это фантастика, почему Дзюба не играет за такую сборную России»

17 Октября 2023 • 18:30 Комментировать

Александр Шупляков, который является детским тренером форварда Артёма Дзюбы, высказался насчёт того, что футболист не играет за сборную России.

«Это фантастика, почему Артём не играет за такую сборную России! Ну, это Карпин – он царь в сборной и смотрит на её будущее. Валерий Георгиевич сейчас в ответе за результаты, это его решение», - цитирует Шуплякова Sport24.

По мнению Шуплякова, Дзюба сейчас мог бы помочь сборной России.

Напомним, что в октябре сборная России провела два товарищеских матча. Команда Валерия Карпина сначала обыграла Камерун (1:0), а затем сыграла вничью с Кенией (2:2). В следующий раз сборная России должна собраться в ноябре.

Артёму Дзюбе 35 лет, с февраля он выступает за «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Карпин Сборная России Артём Дзюба Александр Шупляков
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