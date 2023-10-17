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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Сочи» оценили состояние травмированного Нобоа

17 Октября 2023 • 17:38 Комментировать
Урал
...
Сочи
22.10 12:00

В аутсайдере текущего сезона РПЛ «Сочи» оценили состояние одного из ветеранов клуба и всей лиги – эквадорца Кристиана Нобоа. Недавно он травмировался, это случилось в матче 11 тура против «Зенита».

«Кристиан уже индивидуально работает с тренером по физической подготовке. Думаю, уже на днях увидим его в общей группе», - рассказали «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе южан.

Напомним, что сейчас сочинцы являются абсолютно худшей командой РПЛ – у южан в активе после 11 туров лишь шесть очков. В 12 туре команда Александра Точилина отправится на непростой выезд в Екатеринбург, где их ждёт встреча с «Уралом».

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Кристиан Нобоа Сочи
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