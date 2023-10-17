В «Сочи» оценили состояние травмированного Нобоа

В аутсайдере текущего сезона РПЛ «Сочи» оценили состояние одного из ветеранов клуба и всей лиги – эквадорца Кристиана Нобоа. Недавно он травмировался, это случилось в матче 11 тура против «Зенита».

«Кристиан уже индивидуально работает с тренером по физической подготовке. Думаю, уже на днях увидим его в общей группе», - рассказали «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе южан.

Напомним, что сейчас сочинцы являются абсолютно худшей командой РПЛ – у южан в активе после 11 туров лишь шесть очков. В 12 туре команда Александра Точилина отправится на непростой выезд в Екатеринбург, где их ждёт встреча с «Уралом».