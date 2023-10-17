Агент оценил возможный уход Джорджевича из «Сочи»

Игор Глушевич, агент черногорского форварда «Сочи» Луки Джорджевича оценил потенциально возможный уход его клиента из клуба на фоне плохих результатов.

«Не думаю, что Лука покинет «Сочи» зимой», - ответил Глушевич на вопрос «РБ Спорт».

Напомним, «Сочи» после 11 туров РПЛ прочно замыкает турнирную таблицу – у команды всего шесть баллов в активе и 16-е место. 29-летний футболист сыграл в 10 матчах текущего сезона, в которых отметился голом и ассистом.

В 12 туре сочинцам предстоит сыграть в гостях с командой из первой восьмёрки – «Уралом».