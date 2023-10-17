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Агент оценил возможный уход Джорджевича из «Сочи»

17 Октября 2023 • 17:21 Комментировать
Урал
...
Сочи
22.10 12:00

Игор Глушевич, агент черногорского форварда «Сочи» Луки Джорджевича оценил потенциально возможный уход его клиента из клуба на фоне плохих результатов.

«Не думаю, что Лука покинет «Сочи» зимой», - ответил Глушевич на вопрос «РБ Спорт».

Напомним, «Сочи» после 11 туров РПЛ прочно замыкает турнирную таблицу – у команды всего шесть баллов в активе и 16-е место. 29-летний футболист сыграл в 10 матчах текущего сезона, в которых отметился голом и ассистом.

В 12 туре сочинцам предстоит сыграть в гостях с командой из первой восьмёрки – «Уралом».

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Евро-Футбол.Ру,
Лука Джорджевич Сочи Игор Глушевич
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