Гершкович адресовал Джикии пожелание после матча с Кенией

Представитель исполкома РФС Михаил Гершкович адресовал защитнику и капитану сборной России во вчерашнем матче с командой Кении Георгию Джикии особое пожелание.

«Джикия не похож сам на себя. Он всегда моторный, заводной, а сейчас замедленный. В моментах, когда никто его не атакует, долго принимает решения. Георгий мастер своего дела, но сейчас не в тонусе. Желаю ему духовного восстановления, в первую очередь», - цитирует Гершковича «Матч ТВ».

Напомним, что Джикия сыграл ключевую роль во втором голе, который забила в ворота россиян сборная Кении во втором тайме. В итоге контрольная встреча завершилась ничьей – 2:2.