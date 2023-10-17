Смородская: «Карпин — отличный тренер, принимать кадровые решения в сборной России сейчас бессмысленно»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о будущем главного тренера сборной России Валерия Карпина в национальной команде.

Напомним, в октябре сборная России обыграла Камерун (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2). По мнению Смородской, Карпин должен продолжить работу с командой.

«Карпин — отличный тренер. Мне кажется, что принимать кадровые решения в сборной России сейчас абсолютно бессмысленно. Тем более, кто захочет возглавить команду, если оттуда могут уволить за товарищеские матчи?» — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Напомним, Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. Также он работает в «Ростове», который после 11 туров РПЛ занимает 14-е место в турнирной таблице.