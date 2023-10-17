​Президент «Урала» Иванов оценил дебют Помазуна в сборной России

Президент «Урала» Григорий Иванов сказал несколько слов о дебюте Ильи Помазуна за сборную России.

Как известно, в понедельник Помазун сыграл за сборную России 90 минут в товарищеском матче против Кении (ничья 2:2).

По словам Иванова, клуб очень рад за Помазуна, который долго шёл к тому, чтобы сыграть за российскую сборную.

«Мы помним, что Илья – воспитанник ЦСКА, но и вклад «Урала», в составе которого он выступает уже четвёртый год, тоже велик. Да, в матче с Кенией не получилось победить, да, были пропущены голы, но Илья получил новый опыт, который ему точно пригодится в будущем», - цитирует Иванова ТАСС.

Как известно, права на Илью Помазуна принадлежат ЦСКА.

Ближайший матч чемпионата России «Урал» проведёт 22 октября – против «Сочи» на своём поле.