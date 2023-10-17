Агент Гюнтера сообщил, что защитник «Вероны» хочет перейти в клуб РПЛ

Агент Эрсин Акан, представляющий интересы защитника «Вероны» Корая Гюнтера, ответил на вопрос о возможном переезде в российский клуб.

«Воспользоваться шансом перейти в РПЛ входит в наши планы на зиму. Мы будем рассматривать такой вариант», — приводит слова Акана Sport24.

В минувшее трансферное окно 29-летний футболист мог оказаться в ЦСКА, но трансфер не состоялся.

С января по июнь 2023 года Гюнтер выступал на правах аренды за «Сампдорию», но летом вернулся в «Верону». В текущем сезоне защитник на поле не появлялся.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Гюнтера составляет два с половиной миллиона евро.



