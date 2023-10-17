Наставник «Крыльев Советов» Осинькин — о выступлениях молодёжной сборной России в Бразилии: «Пугает перелёт»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о решении РФС отправить молодёжную сборную России, за которую выступает полузащитник самарской команды Никита Салтыков, в Бразилию для проведения товарищеских матчей с местными клубами.

«В отсутствие практики для молодёжной сборной это, наверное, хорошо продуманное решение — поехать в такую футбольную страну и сыграть с сильными командами.

Но, конечно, пугает перелёт. Восстанавливаться после такого и ещё играть за такое короткое время несколько игр всё-таки сложно», — приводит слова Осинькина Metaratings.

Напомним, 19-летний Салтыков отметился забитым голом в матче против «Сантоса» (6:4). В текущем сезоне футболист провёл за «Крылья Советов» 14 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.