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Кержаков: Сейчас понимаю, что не стоило выпускать книгу в 20 лет

17 Октября 2023 • 14:11 Комментировать

Российский тренер Александр Кержаков ответил на вопрос о книге, которую выпустил 20 лет назад.

«Прилично ли досталось от тренеров и ветеранов команды? Ничего не было. Наверное, сейчас я понимаю, что не стоило этого делать. Но тогда — почему нет? Сейчас у Дзюбы шоу, у меня тогда — книга. Дурить так дурить!» — приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».

Кержаков завершил карьеру игрока в 2017 году. На данный момент экс-нападающий «Зенита» и сборной России является главным тренером сербского «Спартака» из Суботицы.

После десяти туров команда Кержакова находится на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Сербии, набрав 15 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Кержаков Артём Дзюба Спартак Суботица
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