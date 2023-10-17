Горшков — о дебюте за сборную России: «Когда играл гимн, бежали мурашки»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился эмоциями от своего дебюта в составе сборной России, который пришёлся на товарищеский матч против Кении (2:2), состоявшийся вчера, 16 октября.

«Эмоции от дебюта за сборную положительные. Когда играл гимн, бежали мурашки. Мы не боялись играть в футбол», — цитирует Горшкова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 24-летний Горшков провёл за «Крылья Советов» 15 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что в октябре сборная России также провела товарищескую встречу с Камеруном в Москве, одержав в ней победу со счётом 1:0.