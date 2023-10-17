Первый тренер Баринова: «Возможно, его последние ошибки связаны с сорвавшимся переходом в «Бешикташ»

Александр Тихонов, первый тренер полузащитника «Локомотива» и сборной России Дмитрия Баринова, поделился мнением об игре 27-летнего футболиста в товарищеском матче против Кении (2:2).

Напомним, в прошедшей встрече Баринов допустил ошибку, благодаря которой кенийская сборная забила свой первый мяч. Тихонов предположил, что последние оплошности игрока могут быть связаны с его сорвавшимся переходом в турецкий клуб «Бешикташ».

«Возможно, его последние ошибки связаны с сорвавшимся переходом в «Бешикташ». Думаю, психологически это надломило Баринова — он настроился и был готов ехать в Турцию играть на новом для себя уровне и не ради денег, но, к сожалению, не сложилось», — приводит слова Тихонова Sport24.

В текущем сезоне Баринов провёл за «Локомотив» 14 матчей, в которых отметился одним забитым голом.