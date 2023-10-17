«Зенит» нацелился на очередного бразильца

Бразильский хавбек Родриго Нестор, выступающий у себя на родине за «Сан-Паулу», находится в сфере интересов петербургского «Зенита». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Алешандр Виейра.

Источник отмечает, что помимо «сине-бело-голубых» в подписании Нестора заинтересован французский «Лион». Агенты Нестора готовы рассмотреть предложения от потенциальных работодателей.

23-летний полузащитник провел за «Сан-Паулу» 176 поединков, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей и 25 голевых передач. Контракт Родриго с бразильским клубом рассчитан до 2028 года.