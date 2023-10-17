​Названы сроки восстановления Фомина

В понедельник вечером сборная России сыграла вничью с Кенией в товарищеском матче (2:2). Неприятным моментом стал не только результат, но и травма полузащитника Даниила Фомина.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», Фомин уже прошёл медицинское обследование в расположении «Динамо». Оказалось, что на восстановление футболисту понадобится до двух недель.

Таким образом, Фомин не сможет сыграть за «Динамо» в дерби против «Локомотива», которое пройдёт 21 октября.

Добавим, что «Динамо» на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги России