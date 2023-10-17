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Кержаков: «Если Дзюба забьёт больше меня — здорово»

17 Октября 2023 • 13:19 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Бывший нападающий сборной России и главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков поделился мнением о конкуренции с Артёмом Дзюбой за звание лучшего бомбардира в истории национальной команды, а также о противостоянии с ним в «Клубе 100» российских бомбардиров. 

Напомним, сейчас в активе обоих игроков по 30 голов за сборную России, однако Дзюба провёл на 36 матчей меньше.

«Искренне говорил и говорю, что всё, чего достиг в футболе, случилось благодаря партнёрам. Это не индивидуальный вид спорта, и не вижу никакого смысла концентрироваться на личных достижениях. Если Артём забьёт больше — здорово. Для меня это уже прошлое», — приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Кержаков защищал цвета сборной России в период с 2002 по 2016 год. На клубном уровне он выступал за «Зенит», «Динамо», «Севилью» и «Цюрих».  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Александр Кержаков Артём Дзюба
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